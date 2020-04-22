شكرا لقرائتكم خبر عن أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها لأول مرة: أحدث شرخ بداخلى ولم يكن سبب طلاقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الفنانة السعودية الشابة أسيل عمران عن وفاة طفلها للمرة الأولى وتأثير ذلك على علاقتها بزوجها قبل الطلاق، حيث أكدت أنه لم يتسبب في شرخ في علاقتها بزوجها، وإنما أحدث شرخاً بداخلها، ولهذا طلبت المساعدة من طبيبة نفسية حتى تستعيد حالتها الطبيعية.

وقالت: "أفتخر بنفسي بسبب الطريقة التي اعتمدتها في مواجهة هذا الحدث الأليم، واستعادة حياتي الطبيعية". مضيفة "في سبيل ذلك، لجأتُ إلى طبيبةٍ نفسية لمساعدتي، متسلحةً أيضاً بقرارٍ داخلي، اتَّخذته بضرورة التصدي لهذا الواقع الصعب".

أما عن الطلاق، قالت فى حوارها مع الفنانة ميساء مغربي على قناة دبي :"زمان كنت أفكر في تفاصيل في علاقتنا أقول واو أسيل برافو إنك اتحملتيها سواء من طرفه أو من طرفي خليني أكون واقعية إنه كمان اتحمل.. دلوقتي نسيت كل التفاصيل ولا أتذكرها يمكن لإن الموضوع خالص بقي صفحة وانتهت، وهو ارتبط وأنا كملت في حياتي وكل واحد راح للطريق اللي يتمناه وما عاد الموضوع يعنيلي ونسيت مواقف مرينا فيها".

وأشارت أسيل، أن الانفصال كان بالنسبة إليها طوق نجاةٍ، وأن الطلاق لو كان سلبياً لما تم تحليله.

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كما لفتت أسيل إلى أنها غير مستعدة للحب حالياً، وأنها تشعر بالسعادة بحياتها، وتخشى أن يتغير ذلك، مبينةً أنها راضية عن ذاتها، لكنها قلقةٌ من أن يحرمها شريك الحياة المحتمل من بعض الأمور النفسية التي تُشعرها حالياً بالارتياح والسعادة.

وكانت أسيل عمران قد خطفت الأنظار مؤخراً بظهورها بفستان الزفاف، حيث اشتعلت التساؤلات عما إذا كانت قد تزوجت سراً، ولكن تبين لاحقاً أن الصور كانت جزء من جلسة تصوير خاصة بمجلة "هاربر بازار آرابيا"، والتي تظهر فيها النجمة السعودية بإطلالة عرس راقية وناعمة، كما بينت أيضاً أنها ظهرت بعدة إطلالات أخرى بفساتين السهرة.