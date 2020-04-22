شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دفاعها عن حنين حسام.. راندا البحيرى: هو لو الواحد حتى غلط مينفعش يتوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافعت الممثلة راندا البحيرى، عن حنين حسام طالبة كلية الآثار، التى ألقى القبض عليها أمس، بسبب فيديو تدعو فيه الفتيات للخروج فى "لايفات" على تطبيق "لايكى" للتواصل الاجتماعى، بجانب أنها سيتم التحقيق معها فى جامعة القاهرة بسبب نفس الفيديو.

وقالت راندا البحيرى،"ربنا يفك كربها يارب. بحق الأيام المفترجه دي يارب"، وهو ما جعل الكثيرون يهاجمون راندا على تعاطفها مع حنين، لتعود قائلة، "يا جماعه هو احنا بقينا صعبين كده ليه.. بنت طفله صغيره. سني تقريبا ضعف سنها.. عرفت انها بايته في القسم ربنا ما يكتب ده على حد.. متخيلين يعني ايه واحده عندها اهل و بيت اكيد زعلانين عليها. بايته في القسم دلوقتي.. انتوا مستكترين عليها الدعاء؟؟ و بتشتموني؟؟؟..طيب يا سيدي انت و هو.. ربنا يكرم اصلك.. و شكرا علي الشتايم.. خليني اخد حسنات و تاخدوا انتوا ذنوب.. هو انتوا لو الواحد حتي غلط في المجتمع ده مينفعش انه يتوب.. مينفعش حد بدعيله؟؟؟؟؟؟ ليه كده؟؟؟؟ ده باب التوبه عند ربنا مفتوح؟؟؟ و عندكم مقفول في وش الناس كلها".



راندا البحيرى

وكانت النيابة العامة أمرت بحجز المتهمة حنين حسام عبد القادر وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر، بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها.

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فيما أكد حسام عبد الهادى "موظف" والد حنين حسام، فتاة التيك توك، أن ابنته بريئة من التهم المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور، لافتا إلى أن الفيديوهات التى قامت ابنته بإعدادها عادية، ولا تتعدى كونها فيديوهات شبابية كباقى الفيديوهات التى يقوم بنشرها الفتيات والشباب من جيلها والتى تأتي في اطار الهزار والمزاح.

وأضاف عبد الهادى: ابنتى لم تقصد بأي شكل من الأشكال التحريض على الفسق والفجور، مؤكدا بأنه عائلته من العائلات الملتزمة والمحافظة ونسكن فى حى شعبي بمنطقة شبرا.