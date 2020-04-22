شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الكاشف تحيى ذكرى وفاة والدتها: الأيام بعدك أصبحت أرقام لا تعنى شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة فاطمة الكاشف، الذكرى الرابعة لوفاة والدتها، مؤكدة أن الحياة بعد وفاتها أصبحت صعبة والأيام مجرد أرقام لا تعنى شيء.



والدة فاطمة الكاشف

ونشرت فاطمة، عبر حسابها على فيسبوك، صورة لوالدتها الراحلة، صحبتها بتعليق: "ماما الحبيبة جاء موعد الذكرى الرابعة لوفاتك يا غالية، كم افتقدك ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواكى الجنة، فعلا يا ماما كنتى الحياة بالنسبة لى ومن بعدك أصبحت الأيام مجرد أرقام لا تعنى شيء، اللهم ألحقنى بها فى جنتك يارب العالمين، وحشتينى قوى".



فاطمة الكاشف

وكانت الفنانة فاطمة الكاشف، قدمت دور "أمينة" فى مسلسل "كلبش 3" ولفتت الأنظار منذ أول ظهورلها فى المسلسل بأدائها المقنع ودراسة شخصيتها جيدا والتى بدأتها بغموض ثم التحول الذى ظهرت به فى أحداث العمل .

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عودة فاطمة الكاشف تمثل إضافة فى الساحة الفنية، كما اعتبرت إضافة كبيرة لمسلسل " كلبش 3" الذى ظهر خلاله أكثر من نجم ابتعد لفترة عن الأعمال الدرامية ومنهم فاطمة الكاشف وهشام سليم وأحمد عبد العزيز.

يذكر أن الفنانة فاطمة الكاشف، اشتهرت بشخصية زوبة شقيقة عطا (محمد هنيدى) فى مسلسل (البخيل وأنا) بطولة النجم الكبير فريد شوقى والذى حقق نجاحا كبيرا، ومازال اسم "زوبة" يناديها به الجمهور فى الشارع، ومن المسلسلات التى شاركت فيها أيضا "هى وغيرها، عمر بن عبد العزيز، عايش فى الغيبوبة، طيرى يا طيارة، أهل الهوى".