يسرا تنعى الكاتب عمرو عبدالسميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، الكاتب عمرو عبدالسميع، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وكتبت: "فقدت مصر قامة من قامات الصحافة، الصحفي الكبير عمرو عبدالسميع، إنسان وطني بمعنى الكلمة، ومثقف بكل المقاييس، كنت أخا وصديقا رحمة الله عليك، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل الكاتب الكبير عن عالمنا أمس، بعد تعرضه لأزمة صحية، ودفن بمقابر الأسرة بالسويس.

من ناحية أخرى تستكمل يسرا تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني "خيانةعهد"، ويشاركها البطولة حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فاد، جومانا مراد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.