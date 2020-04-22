إياد نصار منفردًا على بوستر "ليالينا 80"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان إياد نصار، بوستر مسلسله "ليالينا 80"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2020، عبر قناة CBC. وظهر "نصار"، منفردًا على البوستر الذي نشره على "إنستجرام". مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.

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