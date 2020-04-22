فيديو.. كيف تتعامل منى زكي مع أطفالها في الحجر المنزلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة منى زكي، مقطع فيديو لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله من منزلها برفقة أطفالها، وروت تجربتها مع شعورهم بالملل من التواجد في المنزل.

وقالت "منى"، في الفيديو،"أنا عارفه أننا الأيام دي كلنا قاعدين في البيت بس اكتر ناس هتحس بالكلام اللي بقوله ده أى حد عنده عيال لو عندك عيال متبهدل متمرمط مش بشكل عادى هي قعدت البيت بتزهق الكبار فأكيد الصغيرين هيزقوأاكتر مننا".

وأضافت: "قعدت أفكر كتير إزاي هما يحاولوا يساعدوني زي ما أنا ساعات بساعدهم في حاجات يعنى، فجالي أفكار إنى ممكن أعمل معاهم حاجات هما بيحبوها وأشاركهم في حاجاتهم عشان هما كمان لما أطلب منهم حاجة وأحب يساعدوا في البيت يعملوها بسهولة خالص يلمعوا خشب الأرض يلعبوا معايا رياضة عشان ميبقش في ازعاج".

منى زكي تواصل تصوير مسلسلها "تقاطع طرق"، بعد خروجه من قائمة العرض في رمضان.