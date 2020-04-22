"مش بس رامز مجنون رسمي".. تعرف على خريطة وأماكن عرض برامج المقالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أيام تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الذي يعتبر وجبة دسمة لعشاق المسلسلات والبرامج. وتحظى برامج المقالب عادة بنسب مشاهدة عالية، وهذا العام يعد النجوم جمهورهم بجرعة كبيرة من الكوميديا والإثارة من خلال المقالب، وفي السطور التالية تتعرفون على أماكن عرضها:

رامز مجنون رسمي

يستمر الفنان رامز جلال، في مقالبه المعتادة من خلال برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، وتعتمد برامج "رامز" عادة على "تخويف" النجوم، ويحظى برنامجه كل عام بأعلى نسبة مشاهدة، ويعرض البرنامج على شاشة (إم بي سي).

ومن أبرز الضحايا هذا العام فيفي عبده، ياسمين رئيس، أروى جودة، ياسمين صبري، اللاعب طارق حامد، وآخرون.

خلي بالك من فيفي

تستعد الفنانة فيفي عبده لعرض برنامجها "خلي بالك من فيفي"، على شاشة (إم بي سي 5)، وتعتمد فكرة البرنامج على استضافة نجم من النجوم داخل منزلها، ومن ثم عمل المقلب، ومن أبرز ضيوفها هذا العام سمية الخشاب، أحمد بدير، روجينا، أحمد رزق.

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محدش فاهم حاجة

الفنان محمد ثروت ينافس هذا العام ببرنامج البرامج "محدش فاهم حاجة"، المقرر عرضه على شاشة (إم بي سي)، ويقوم "ثروت" بعمل مقالب في أشخاص عاديين، يلتقي بهم في أماكن عامة ويكلفهم بمهام غريبة.

البروفة

برنامج "البروفة" هو من نوعية برامج الكاميرا الخفية، يعرض على شاشة تليفزيون النهار، من تقديم الفنانة انتصار، والفنانة بدرية طلبة، وتدور أحداثه حول عمل بروفات لشباب مبتدئين ويتخلل البروفات أحداث كوميدية.

كريزي تاكسي

انتهى صناع برنامج "كريزي تاكسي" من تصوير حلقات البرنامج المقرر عرضه على يوتيوب في شهر رمضان القادم.

المهزرتية

تعتمد كل حلقة على فكرة مختلفة عن طريق استقبال الضيف، وتنفيذ فكرة المقلب فيه، وكل حلقة لها فكرة خاصة بها، حيث يتم استضافة كل ضيف بطرق مختلفة عن طريق إعلانات وظائف أو شقق للإيجار، تقوم أفكار الحلقات على الواقعية بشكل كبير في إطار درامي، ويعرض البرنامج على شاشة تليفزيون النهار.