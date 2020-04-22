ريمون مقار لمتابعيه: "خليك زي الزلزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: وجه المنتج ريمون مقار، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه بـ"تويتر"، قال خلالها أن الاعمال لابد أن تكون مؤثرة. وقال "ريمون"ن في تغريدته: "خليك زى الزلزال مبيجيش كتير بس لما بيجي كل الناس بتحس به "يعني لما تعمل حاجة لازم تعملها صح مهما أخدت منك وقت". Advertisements آخر مسلسل لـ ريمون مقار هو "قيد عائلي"، الذي حقق نجاحا كبيرا وشارك به كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، صلاح عبدالله. المسلسل بطولة الفنانة ميرفت أمين وبوسي وصلاح عبدالله وعزت العلايلي وصبري فواز ودينا فؤاد وميريهان حسين ونضال الشافعي ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل وأنتاج فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز وإخراج تامر حمزة.

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