"أصغر ما فينا هوجان".. الجمهور يعلق على صورة طفل قلد محمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمد إمام، صورة له من مسلسل "هوجان"، وصورة أخرى لطفل ظهور وهو يقلد شخصيته في المسلسل بالملابس والمكياج ونظرة العين.

واكتفى "إمام"، بالتعليق على الصورة التي نشرها عبر "تويتر" بإيموجي قلوب وضحك، وتفاعل جمهوره مع الصورة، فعلق أحدهم: "أصغر ما فينا هوجان"، بينما سأل متابع: مين فيهم ابن عادل إمام؟".

مسلسل "هوجان"، عرض في رمضان 2019، وجسد محمد إمام فيه شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.

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المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد.