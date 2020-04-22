"مش بنافق ومش بطبل".. منة فضالي تتحدث عن ريهام حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة ريهام حجاج.

وكتبت: "ريهام من الشخصيات الجميلة اللي قابلتها في حياتي، بجد كل الناس عارفة إني مش بنافق ولا بطبل، بس حقيقي بحبها جدا و هي كمان، مبروك يا رورو تكسري الدنيا بمسلسلك، وأنا سعيدة إني ضيفة شرف معاكي و بالشغل معاكي".

وتابعت: "انتظرونا في مسلسل لما كنا صغيرين، هالة ودنيا وصراع فظيع".

"لما كنا صغيرين" بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، محمود حجازي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة أرت ميكر.