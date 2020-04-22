

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعت الفنانة راندا البحيري، لحنين حسام، التي اشتهرت من خلال تطبيق "تيك توك".

ونشرت "راندا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لـ"حنين"، وعلقت: "ربنا يفك كربها يارب، بحق الأيام المفترجة دي".

وكانت حنين حسام قد أثارت الجدل، بعدما انتشرت لها مجموعة من الفيديوهات عبر موقع تيك توك، وتم استدعائها إلى مقر نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية للتحقيق معها على واقعة نشر مقطع فيديو منسوب لها، قبل إنها تحرض فيه على الفسق والفجور

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إثارتها الجدل.. راندا البحيري تدعو لحنين حسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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