تراند اليوم : رامي عياش يعلق على المجزرة التي شهدتها بلدته

علق الفنان اللبناني رامي عياش، على المجزرة التي شهدتها بلدته بعقلين، والتي ارتكبها زوج في حق زوجته وشقيقه وقتل 7 آخرين.
ونشر رامي صورة لبعقلين على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "بالحكمة والعقل نتخطى كل الازمات. حمى الله اهلي في بعقلين".
وتلقى رامي عدد كبير من التعليقات على منشوره، فمنهم من كتب: "الله يحمي بعقلين ويحمي لبنان والله يعدي هذه المحنه على خير ويسترها على أهل بعقلين والله يحميك ويحفظك ويحمي ويحفظ عائلتك الكريمة أميرنا الغالي".
وكانت السلطات في لبنان ألقت القبض على الرجل الذي كان قد لاذ بالفرار بعد أن ذبح زوجته بسكين ثم بدأ بإطلاق النار عشوائيا في بلدة بعقلين على بعد ٤٥ كم جنوبي العاصمة بيروت، ما ادى لمقتل شقيقه و7 آخرين، مشيرا إلى أن هناك اعتقاد بأن الجريمة متعلقة بـ "الشرف".
وأشار إلى أن من بين القتلى 5 سوريين بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام، كانا في منزل تحت الإنشاء والذي كان مسرحا لإطلاق النيران.