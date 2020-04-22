تراند اليوم : مصر: حبس نجمة شهيرة بعد دعوتها الفتيات إلى التعري

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس نجمة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي إثر دعوتها إلى التعري، وذلك لحين استكمال التحقيقات معها.

وواجهت النيابة, الفتاة وتدعى "حنين حسام عبدالقادر"، بما نسب إليها من اتهامات، وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها،

وتم القبض على "حنين" إثر إعلانها عن وظيفة للفتيات عبر تطبيق إلكتروني جديد، تشترط أن تجلس الفتاة في منزلها وترتدي ملابس معينة، وتقوم بالرقص لبعض الأشخاص عبر كاميرا الهاتف.

وبعد أن طالب الكثيرون بضرورة التحقيق معها فيما دعت له عبر تطبيق "تيك توك" و"لايكي"، ألقت أجهزة الأمن القبض عليها، لبثها فيديو للتحريض على الفسق والفجور.

وقالت "حنين" في فيديو من منزلها: "أنا عارفة إن في ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس.. وتطلب من متابعيها وخاصة الفيتات عمل فيديو لايف على تطبيق لايكي مقابل أموال كثيرة".

وأضافت: "أنا عارفة إن عندكوا مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".

وكفت عن مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل "لايف": "ميقلوش عن 18 سنة، المفروض إن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة".

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وتابعت: "اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب".

واستكملت: "أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار".

ومضت شارحة الوظيفة التي عرضتها على الفتيات: "اللايف بوشكم مش بلاك سكرين، إضاءة كويس ونت كويس، وشكل لائق شوية، الداعمين هيدخلوا، هتتعرفي على الناس وتكوني صداقات بشكل محترم وجميل، وأنا بتجيلي كل حاجة، بعد إذنكم مش عايزة تجاوزات في وكالتي، أهم حاجة عندي السمعة والله".

وكانت "حنين" خرجت عبر فضائية "الحدث اليوم" لتتحدث مع الإعلامي "سيد علي" ، قائلة إن الفيديو المتداول لها مقتطع من سياقه. وأضافت: "أبي وأمي يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بي عبر "تيك توك" وغيرها من التطبيقات وليس لديهم مشكلة فيما أفعله".

وأردفت: "أنا فتاة محجبة ولم أظهر حتى بشعري، والتطبيق الذي أعلنت عنه متاح للشباب والفتيات وبه العديد من أشهر الفنانين والفنانات في مصر".