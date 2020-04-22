تراند اليوم : تعليق مفاجيء لـ"إليسا" على السماح بزراعة "الحشيش": تأخر كثيرًا

فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها بتعليقها على إجازة البرلمان اللبناني، زراعة الحشيش، بعد تدهور الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا.
وكتبت إليسا على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي: "تشريع الحشيشة للاستخدام الطبي رغم أهميتو مأخّر كتير عا ولاد منطقة عانو الظلم لسنين طويلة. والأهم إنو يكون فيه مين عم يراقب ويساعد المزارع تا ياخد حقو وتا ما يكون محصولو للتهريب بالصناديق السودا".
وقرر البرلمان اللبناني، السماح بزراعة القنب (الحشيش) للاستخدام الطبي وذلك في تقنين لمحصول تصدير من المحتمل أن يكون مربحا لاقتصاد في حاجة ماسة للعملات الأجنبية في ظل أزمة مالية تصيبه بالشلل.
وعلى الرغم من أن زراعة القنب غير قانونية في لبنان، إلا أنه يُزرع علانية منذ فترة طويلة في سهل البقاع الخصب.
وقال النائب آلان عون، وهو من كبار النواب المنتمين إلى التيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، إن دوافع القرار اقتصادية بحتة.
وأوضح أنه على الرغم من وجود تحفظات أخلاقية واجتماعية لدى النواب إلا أن هناك حاجة اليوم لدعم الاقتصاد بأي وسيلة.
وأضاف: الخطوة ستجلب دخلا للحكومة وتطور القطاع الزراعي وستجيز زراعة كانت تتم في كل الأحوال بطريقة غير قانونية، مضيفا أنه لا يريد التكهن بالأرقام، لكن الأمر يستحق المحاولة.