"بإديك الحياة" .. جديد محمد ضياء في رمضان 2020

يواصل الموسيقار محمد ضياء، وضع اللمسات الاخيرة لمكساج دعاء ديني جديد بعنوان "بإديك الحياة " من تلحينه وتوزيعه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد

الدعاء غناء الفنانة الصاعدة ندى مدحت والتي اعلن الموسيقار محمد ضياء عن اكتشافه لها، فمجرد استماعه لها وهي تغني مقطع من اغنية "من اجل عينيك" لكوكب الشرق ام

كلثوم، انبهر بصوتها القوي ومخارج ألفاظها الصحيحة رغم صغر سنها وقلة خبرتها لكنه رأى امامه مطربة من العيار الثقيل."بإديك الحياة" كلمات الشاعر احمد شتا ، فيدعي به ويقول: من قلبي طالب رحمتك وانت مجيب الدعاء.. يا رب أملي محبتك.. اقبل مني الرجاء.. احنا بنغلط كتير وانت يا رب الكبير.. ارفع عنا البلاء.. ع الارض كتير ذنوب واحنا بشر ضعاف.. انت رب القلوب وانا من غضبك بخاف.. بحق دعوة طفل او قلب قال الـ اه او دعوة من مظلوم...ارحمنا يا الله.. انت بأديك هدانا وبإديك الحياة.الجدير بالذكر ان الموسيقار محمد ضياء تعاقد مع المطربة الصاعدة ندى مدحت على انتاج ميني ألبوم بدء بالفعل في تنفيذه رغم حظر التجوال بسبب فيروس كورونا المستجد، وسيتم الاعلان عن تفاصيله فيما بعد.