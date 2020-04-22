

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها صورة جديدة لها بشكل فرعوني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وعلقت نادين على الصورة قائلة :"ما بعرف مين عمل هيدي الصورة بس عنجد كتير حلوة بتشبه بوستر فيلم تاريخي مصري كتير شاطر يلي مركب الصورة طالعة ممتازة اذا عرفتوا مين عملها بليز خبروني".

ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة نادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل "عشرين عشرين"، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة كل من قصي خولي، رامي عياش، رولا بقسماتي، رنده كعدي، فؤاد شرف الدين، ماريتا الحلاني، جنيد زين الدين، حسين مقدم، كارمن لبس، فادي إبراهيم. بس عنجد كتير حلوة بتشبه بوستر فيلم تاريخي مصري كتير شاطر يلي مركب الصورة طالعة ممتازة اذا عرفتوا مين عملها بليز خبروني".ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة نادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل "عشرين عشرين"، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة كل من قصي خولي، رامي عياش، رولا بقسماتي، رنده كعدي، فؤاد شرف الدين، ماريتا الحلاني، جنيد زين الدين، حسين مقدم، كارمن لبس، فادي إبراهيم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم عن صورتها الفرعوني: إذا عرفتوا مين عملها خبروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.