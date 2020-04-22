شاهد.. محمد منير يحيي ذكرى وفاة الأبنودي

أحيا المطرب محمد منير ذكرى وفاة الشارع الكبير عبدالرحمن الأبنودي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير تويتر.

وكتب الكينج في تدوينة عبر حسابه قائلا: "خالي الحبيب في ذكراك العطرة.. كم اشتاق إليك وتشتاق مصر إليك هذه الأيام.. كم أحتاج إليك وتحتاج مصر لسطورك هذه الأيام".

وأضاف منير حديثه قائلا :"رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.. الصورة لي مع بناتي نور وآية.. الأبنودي". الأيام.. كم أحتاج إليك وتحتاج مصر لسطورك هذه الأيام".وأضاف منير حديثه قائلا :"رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.. الصورة لي مع بناتي نور وآية.. الأبنودي".



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