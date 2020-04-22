أميرة الدراما إيمان العاصي تتمنى السلامة لأهل مصر وتكشف أسباب غيابها عن دراما رمضان

وجهت أميرة الدراما الفنانة إيمان العاصي التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنية أن يحفظ الله مصر وأهلها من فيروس كورونا والذى أصاب شعوب العالم، وأن نلتزم بالتعليمات الصحية والبقاء فى المنازل.

وأوضحت العاصى إلى أننى اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها

بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات

التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.

وتابعت أميرة الدراما بأنها خلال الفترة الماضية كانت منشغلة بتصوير مسلسل "بخط الإيد" بالتزامن مع عرضه وبذلت فيه مجهودا كبيرا وتلقت عنه ردود أفعال مميزة وذلك كان سببا في عدم تسرعها بالمشاركة في أي أعمال جديدة للعرض في شهر رمضان خاصة أنه عرض لها أيضا مسلسل "مملكة إبليس".

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وأكدت أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل يكمل الآخر، لافتة إلى أن ما يهمها هو مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها.