الليلة.. إسراء رخا ضيفه إدوارد في "القاهرة اليوم "

الفترة الاخيره .
يستضيف اليوم الأربعاء الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت"، ، في تمام الساعة العاشرة والنصف، الفنانه الشابه إسراء رخا للحديث عن أعمالها فل
ومن المنتظر أن تتحدث اسراء عن مشاركتها في مسلسل" شاهد عيان " الذي يقوم ببطولته حسن الرداد، كما ستتحدث عن دورها في حكايه "ماتيجي يامليجي " والتي قدمت ضمن حكايات الجزء الثالث من نصيبي وقسمتك وعن مسلسل"الانسه فرح" الذي حقق نجاحا كبيرا.
يذكر أن برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد وبثينة توكل ، وإخراج عبد الرحمن زهران.
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