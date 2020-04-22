الليلة.. إسراء رخا ضيفه إدوارد في "القاهرة اليوم "



يستضيف اليوم الأربعاء الفنان إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية "أوربت"، ، في تمام الساعة العاشرة والنصف، الفنانه الشابه إسراء رخا للحديث عن أعمالها فل

الفترة الاخيره .ومن المنتظر أن تتحدث اسراء عن مشاركتها في مسلسل" شاهد عيان " الذي يقوم ببطولته حسن الرداد، كما ستتحدث عن دورها في حكايه "ماتيجي يامليجي " والتي قدمت ضمن حكايات الجزء الثالث من نصيبي وقسمتك وعن مسلسل"الانسه فرح" الذي حقق نجاحا كبيرا.يذكر أن برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد وبثينة توكل ، وإخراج عبد الرحمن زهران.