ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ فيديو على خاصية القصص عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تقود السيارة لتتفاجأ بزوجها فريد رحمة يركض على جانب الطريق وعبّرت عن صدمتها حول رغبة زوجها في ممارسة الرياضة رغم قرار التعبئة العامة.

وحين حاولت سيرين أن توقفه بسيارتها للإيقاع به ودعوته للصعود معها في السيارة إلا أنه لم يقبل.

وحين دقق زوجها أكثر اكتشف أن زوجته هي التي تقود السيارة وقال لها:"شو كبسة؟"، لترد عليه ممازحة:"فينا نتعرف؟" فعلّق على زوجته:"أنا متزوج" فتابعت سيرين سيرها قائلة: "برافو عليك عم بجربك".

الجدير ذكره أن سيرين عبد النور دائما تعبّر عن حبها الكبير لزوجها فريد رحمة وعائلتها من خلال منشوراتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تقبض على زوجها.. وتتحرّش به؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.