بالفيديو-أول ظهور لمنى زكي مع أولادها

ميرنا وليد - بيروت - حرصت الممثلة المصرية ​منى زكي​ على التواصل مع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتشاركهم بيومياتها مع أولادها في الحجر المنزلي، موضحة أن أي شخص لديه أطفال فهو يعاني الآن مع أولاده بسبب وجودهم المستمر في المنزل، لأنهم يشعرون بالملل سريعا.

ونشرت منى مقطع فيديو ظهرت فيه مع أولادها خلال مساعدتهم لها في بعض الأعمال المنزلية، وأضافت قائلة: "الأيام دي كلنا قاعدين في البيت.. وأي حد عنده عيال متبهدل ومتمرمط بشكل مش عادي، لأن قعدة البيت بتزهق الكبار فأكيد الصغيرين زهقانين أكتر مننا".

تابعت: "قعدت فاكر ازاي يقدروا يساعدوني زي ما أنا ساعات بساعدهم في حاجات، قولت أنا ممكن اعمل معاهم حاجات هما بيحبوها وأشاركهم في حاجاتهم.. عشان أنا كمان لما اطلب منهم حاجة واحتاجهم يساعدوا معايا في البيت يعملوها بسهولة.. يلمعوا خشب بقا أو يلمعوا أرض أو يلعبوا معايا رياضة بدل ما يعملوا دوشة".

يشار إلى أن منى زكي خرجت من موسم السباق الرمضاني لعام 2020، حيث كانت قد انشغلت مؤخرا في تصوير مسلسل "تقاطع طرق"، الذي يشاركها البطولة محمد فراج ومحمد ممدوح ‏وعائشة بن أحمد وسيد رجب، قصة وإخراج تامر محسن.

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