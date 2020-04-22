نانسي عجرم تخرق الحجر المنزلي.. ماذا تفعل في الشارع؟ - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خرقت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ الحجر المنزلي لبعض الوقت، كي تمارس الرياضة على مقربة من منزلها.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعين مقطع فيديو لنانسي، ظهرت فيه وهي تمارس الرياضة عن طريق الجري في الشارع على مقربة منزلها.

وتفاعل متابعو نانسي مع الفيديو بشكل واسع، وقد ركّزت معظم التعليقات على نحافتها ولياقتها، كما أشار بعضها إلى أنها تبدو بسبب نحافتها فتاة صغيرة.

يُذكر أن نانسي كان قد طرحت قبل أيام أغنية "العمر"، وهي تتر مسلسل "​سكر زيادة​"، من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد ابراهيم.

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