ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الباباراتزي نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ وهي تتجوَّل في مدينة بيفرلي هيلز وظهرت بإطلالة رياضية لكن من دون انتعال حذاء بقدميها ومن دون ان تضع اي مستحضر تجميل على وجهها.

وبعد انتشار الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر المتابعون عن صدمتهم من ظهورها بهذا الشكل وكأنها لم تهتم يوما بنفسها خلال الحجر المنزلي.

وكانت كايلي قد استخدمت صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لحث متابعيها على البقاء في البيت خلال هذا الوقت العصيب والصعب بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر تصدم محبيها بشكلها خلال الحجر المنزلي..من دون مكياج ولا حذاء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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