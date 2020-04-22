نادين نسيب نجيم تقلّد فيفي عبده.. شاهدوا طرافتها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، ظهرت فيه وهي تقلّد فيه الفنانة المصرية ​فيفي عبده​، بطريقة طريفة.

وبدت نادين في الفيديو، وهي ترافق مقطعاً صوتياً لفيفي، وقد أحدث ضجة كبيرة وحقق نسبة مشاهدة عالية.

يذكر أن نادين تغيب عن الموسم الرمضاني هذا العام، بعد توقف تصوير مسلسلها "عشرين عشرين"، بسبب فرض الحكومة اللبنانية الحجر المنزلي، كإجراء وقائي للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ويشارك نادين في بطولة المسلسل، الممثل السوري قصي خولي، من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

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