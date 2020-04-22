ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية ​وفاء موصللي​ خلال أحدث ظهور لها وبدت في غاية الجمال باطلالة مشرقة وبدا واضحاً انها خسرت الكثير من وزنها في الآونة الاخيرة.

وأشاد معظم المعلقين على هذا التحول الواضح بشكلها مشيرين ان هذا التغيير هو للافضل على الصعيد الصحي وعلى صعيد الشكل ايضا.

يذكر ان وفاء كانت قد اثارت الجدل في اخر تصريح لها ضمن برنامج "أكلناها" الذي قدمه الممثل باسم ياخور حين قالت انها تفضل زوجها السابق الطبيب سامر جلعوط على زوجها السابق الممثل جمال سليمان.

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كانت هذه تفاصيل خبر تغيير واضح بشكل وفاء موصللي..لن تصدقوا كيف أصبح جسمها! بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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