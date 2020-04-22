ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ للسخرية من شكلها، بعد إنتشار صورة لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إقُتطعت من فيديو البرومو الدعائي، لبرنامج الفنان المصري ​رامز جلال​ الرمضاني "​رامز مجنون رسمي​"، وظهرت فيها وهي تصرخ بشدة.

وكان جلال قد كشف هويات عدد من أبرز ضيوفه، وبعض التفاصيل عن برنامجه، ونشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو ترويجياً وعلّق: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر. رامز مجنون رسمي رمضان 2020 على MBC مصر".

وقد ظهر في المقطع عدد من النجوم، وبدا أنهم يشعرون بالرعب الشديد ومنهم إلى جانب ياسمين صبري، فيفي عبده ونبيلة عبيد وغادة عادل وريهام عبدالغفور وأمينة خليل وحسن شاكوش وعبد الباسط حمودة وبوسي وعبد الله بالخير.

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تتعرّض للسخرية.. وما علاقة رامز جلال؟ بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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