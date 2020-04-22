إليسا: دواء كورونا سيظهر قريباً وهكذا أقضي وقتي في الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن شعورها بأن هناك مؤامرة خلف تفشي فيروس كورونا، ووجهت تحية للأطباء والممرضين في العالم مشيرة الى انهم "يقفون فى الخطوط الأمامية من أجل الدفاع عنا".

وتابعت: "أنا متأكدة أن هذا الفيروس اتعمل لشيء معين والدواء الخاص به سيعلن عنه قريباً". وأضافت إليسا، خلال اتصال هاتفي ضمن برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها مستبشرة خيرا بقدوم شهر رمضان الكريم:"رمضان كريم وأن شاء خلال الشهر الكريم نشوف أيام أحلى ومرحلة أفضل مما نعيش فيه الآن"

وقالت انها في الحجر المنزلي أصبحت تطبخ ما لم تكن تفعله من قبل واصبحت تعرف أكثر كيف تدير منزلها. واضافت انها تستيقظ باكرا وتتحدث مع اصدقائها ثم تمارس الرياضة وتأخذ كلبتها في نزهة كما انها تزور من وقت الى آخر والدتها للاطمئنان عليها