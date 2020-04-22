خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت من أجمل الفنانات

ميرنا وليد - بيروت - هي فنانة وممثلة لبنانية حصدت شهرة واسعة في لبنان، من ثم فُتحت لها أبواب الشهرة في مصر عندما اختارها الممثل المصري ​عادل إمام​ لتكون بطلة فيلم "التجربة الدنماركية"، وبعدما حققت النجاحات من خلاله أصبحت من أبرز الأسماء في الفن والتمثيل في العالم العربي.

هي الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ التي انتشرت لها صورة قديمة ونادرة من طفولتها، بدت فيها طفلة جميلة وناعمة.

الصورة التي تداولها المتابعون بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، إنقسمت الأراء حولها فمن الناشطين من اعتبروا ان ملامح نيكول لم تتبدل، وآخرون اعتبروا شكل نيكول تبدل كثيراً عن مرحلة الطفولة.

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