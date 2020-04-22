هالة فاخر تخضع لعملية جراحية في القلب بأحد مستشفيات لبنان

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة المصرية ​هالة فاخر​ لعملية جراحية في القلب، بأحد المستشفيات في لبنان، بعد تعرّضها لأزمة صحية.

وقد شهدت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية تحسناًَ كبيراًَ، يمكّنها من تصوير مشاهدها في مسلسل "سكر زيادة".

يُذكر أن المسلسل، الذي تشارك فيه فاخر، يعرض في الموسم الرمضاني، من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وضيوف الشرف منهم هيفا وهبي ونانسي عجرم، أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد، من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج شركة "الصبّاح إخوان".

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