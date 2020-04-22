أصالة تختم القرآن الكريم لأول مرة في حياتها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ بأنها ختمت القرآن الكريم كاملا لأول مرة بحياتها، وذلك بسبب بقائها في المنزل جراء القرار المتخذ من الحكومة بشأن الالتزام في البيت خلال فترة الحجر الصحي مع انتشار فيروس كورونا ونشرت فيديو وعلقت عليه قائلة : “اليوم متأثرة كثيراً، لأني أنجزت ختم القرآن لأول مرة بحياتي كلها، من يوم ولادتي لأول مرة أعمل ختمة قرآن تقريباً”.

يذكر ان أصالة اعلنت انها ستحيي حفلا غنائيا إحتفالاً بشهر رمضان المبارك الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منزلها نظرا للغياب التام للحفلات والمهرجانات في هذه الفترة