ممثل عالمي مُتهم بمعاداة الإسلام بسبب هذا التصريح!

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض النجم ​آدم درايفر​ لهجوم كبير، بسبب تصريحاته حول الإنضمام إلى مشاة البحرية الأميركية، والتي وصفها البعض أنها تعادي ​الإسلام​.

موقع "جاست جيرد" أوضح حقيقة الأمر وأن مهاجمي آدم لا يعرفون حقيقة تصريحاته، وأن الحقيقة هي أن آدم في حوار له العام الماضي، قال إنه إنضم إلى مشاة البحرية بعد 11 سبتمبر 2011، لأنه أراد القتال ضد الإرهابيين الذين هاجموا الولايات المتحدة الأميركية وليس المسلمين بعينهم، وأنه أراد المشاركة لمحاربة من هاجموا بلاده بصرف النظر من هم.

في المقابل، رد محبو آدم عل هذه الحملة، داعين من يهاجمونه لمشاهدة فيلم The Report، الذي كشف فيه عن إستخدام وكالة المخابرات المركزية للتعذيب بعد 11 سبتمبر، لإستجواب المتهمين.



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