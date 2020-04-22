تراند اليوم : أسماء جلال: انتهيت من تصوير فيلم “الحارث” مع أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس

انتهت الفنانة أسماء جلال من تصوير مشاهدها في فيلم “الحارث”، أمس، والذى يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وعدد آخر من النجوم.

وقالت الفنانة أسماء جلال في تصريح خاص، إنها انتهت من تصوير مشاهدها بشكل كامل، بعد توقف التصوير عدة مرات بسبب فيروس كورونا المستجد الذي نتج عنه فرض حظر تجوال، بالإضافة إلى إصابة الفنان علي الطيبب بقطع في الرباط الصليبي، مما أدي إلى توقف التصوير لعدة أيام.

وكشفت أسماء الشخصية التى تجسدها، موضحةً أنها تقوم بدور الصديقة المقربة للفنانة ياسمين الرئيس، وتتعرض لعلاقات فاشلة تجعلها تفقد الثقة في نفسها ولا تهتم بآراء الآخرين.

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وتتمحور فكرة فيلم “الحارث” لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويشارك في بطولته كل من الفنان أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد الصاوي، رانيا يوسف وآخرون، بالإضافة إلى مشاركة عددًا من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان باسم سمرة محمدعلاء، عارفة عبد الرسول وغيرهم، والفيلم من سيناريو وإخراج عماد البهات، ومن إنتاج شركة “Kemet Film Production”.

وعلى جانب آخر، أعربت الفنانة أسماء عن سعادتها بمشاركتها ضمن المارثوان الرمضاني المقبل بمسلسل “لعبة النسيان” للنجمة دينا الشربيني، والذى من المقرر يعرض عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر”.

وفي وقت سابق، كشفت أسماء جلال في تصريح خاص ، تفاصيل شخصيتها أنها تجسد فتاة متزوجة من الفنان علي قاسم، و مخرجة إعلانات وهي شقيقة زوج الفنانة الشخصية التي تقدمها دينا الشربيني، وبعدما تتعرض الفنانة دينا الشربيني لفقدان الذاكرة تحاول مساعدتها طوال أحداث المسلسل.