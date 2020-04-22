تراند اليوم : شاهد.. منة فضالى توجه رسالة لريهام حجاج من كواليس لما كنا صغيرين: “مش بنافق ولا بطبل”

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة للفنانة ريهام حجاج، من خلال نشر صور جديدة لهما في كواليس تصوير مسلسل لما كنا صغيرين، الذي من المقرر عرضه خلال المارثوان الرمضاني المقبل.

وعلقت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصى بموقع “انستجرام”، عن رأيها حول الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها الفنانة ريهام حجاج بعد نشر أحد البوسترات غير الرسمية للمسلسل، وتصدر الفنانة ريهام حجاج البوستر خلف النجمين الفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة، وازعج الأمر الكثير من أفراد الجمهور الذي يرى للفنان محمود حميدة والفنان خالد النبوي مشوار فني يسبق ريهام حجاج.

وعلقت فضالى على الصور، قائلًة :”ريهام من الشخصيات الجميله اللي قابلتها في حياتي، بجد كل الناس عارفه اني مش بنافق ولا بطبل بس حقيقي بحبها جدا، و هي كمان مبروك يا رورو تكسري الدنيا بمسلسلك”.

وانا عن مشاركتها قالت :”سعيدة أني ضيفة شرف معاكي وبالشغل معاكي، انتظرونا في مسلسل لما كنا صغيرين هالة ودنيا وصراع فظيع، لما كنا صغيرين إخراج محمد علي، تأليف أيمن سلامه، وإنتاج شركة آرت ميكر أحمد عبد العاطي”.

ويعد مسلسل لما كنا صغيرين البطولة المطلقة الثانية للفنانة ريهام حجاج، ويشارك في بطولة كل من الفنان القدير محمود حميدة، خالد النبوي، كريم قاسم، محمود حجازي، نسرين آمين، سوزان نجم الدين وآخرون، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وتحت قيادة المخرج محمد علي.