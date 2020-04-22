تراند اليوم : توقيت عرض مسلسل الاختيار على قناة أون في شهر رمضان 2020

يحاول الكثير من الجمهور معرفة توقيت عرض مسلسل الاختيار على قناة أون، وذلك تمهيدًا لمشاهدة هذا المسلسل الحربي التاريخي ضمن قائمة مسلسلات رمضات 2020، والذي يتناول قصة حياة بطل الصاعقة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103، ويجسد شخصيته النجم أمير كرارة.

ومن المقرر عرض المسلسل حصريًا على قناة “ON E”، ولكنها لم تعلن حتى الأن توقيت عرضها، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر هذه المواعيد، ومن المفترض أن تعلنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم الأربعاء، أو غدًا الخميس.

كما يبحث الآن الكثير من الجمهور، عن تردد قنوات “ON E”، والتي تعد ضمن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العارضة لـ13 عمل درامي في شهر رمضان 2020.

تردد فضائية أون إي هو 10864، أفقي بمعدل 5/6 لرمز الاستقطاب ، 27500 معدل الترميز، كما تردد قناة الأون دراما فهي نفس اللون إي باختلاف التردد ألا وهو وترددها 10853 أفقي.

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الاختيار قصته تتمحور حول قصص شهداء كتيبة 103، والذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017 مع قائدهم أحمد صابر المنسي، على يد الإرهاب الخسيس، حيث يجسد أمير كرارة شخصية (المنسي)، والفنان أحمذ العوض ( الإرهابي هشام عشماوي).

توقيت عرض مسلسل الاختيار

وطرح المنتج تامر مرسي البرومو الأول لمسلسل الاختيار في الفترة السابقة، ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور، حيث احتوى على الكثير من مشاهد الأكشن والتفجيرات، وظهر العوضي وكرارة في أكثر من مشهد، والإعلان كان أول ما أوضح أن المسلسل سيتم عرضه عبر شاشة قناو “oN” و”ON Drama”، وهما إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ونشر مرسي البرومو، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلا: “رمضان 2020 إن شاء الله، على قنوات أون وأون دراما”.

فريق عمل مسلسل الاختيار

ويشارك في مسلسل الاختيار عدد كبير من النجوم، وأبرزهم أحمد العوضي، أمير كرارة، محمد عز، عصام السقا، دينان فؤاد، أحمد وفيق، ضياء عبد الخالق، إسلام حافظ، رضوى جودة، أحمد فؤاد سليم، معتز هشام، ناهد رشدي، ياسين أمير، حازم سمير، ويحتوي المسلسل على عدد كبير من ضيوف الشرف وأبرزهم محمد رجب، محمد إمام، عمرو سعد، آسر ياسين، كريم محمود عبد العزيز، وغيرهم، والمسلسل من تأليف باهر دويدار ومن إخراج بيتر ميمي