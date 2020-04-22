تراند اليوم : فيديو| فنانة شهيرة: “عاوزة فلوس.. مش لاقية آكل”

طالبت الفنانة اللبنانية “كارمن لبس” باسترداد أموالها من أحد المصارف، حتى توفر احتياجاتها المعيشية الأساسية، في ظل أزمة مادية تعيشها، والتي تهددها بالجوع.

لبس ضجة كبيرة على حسابها على “إنستغرام” بسبب صرخة أطلقتها وكشفت فيها أنها تعاني من أزمة مادية صعبة.

وقالت “كارمن” في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، إنها ترفض الحصول على أموالها على أساس سعر صرف الدولار القديم، “بدي جزء من مصرياتي.. أنا بدي آكل.. مصرياتي على الألف وخمسة ما راح آخد”، موضحة أن السعر أصبح يفوق الألفين خارج المصارف.

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وتحدثت عن موجة الغلاء في الأسعار التي يشهدها لبنان بعد شهور من التظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بحكومة سعد الحريري، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها اللبنانيون.

وشكت من أنها لا تستطيع سحب أموالها المودعة، فضلاً عن إرسال أموال إلى شقيقتها المقيمة في فرنسا. وقالت: “رح بلش جوع”.