تراند اليوم : تعرف علي الأردنية ” نجوى نمري ” التي تخطف الأنظار في مسلسل” البروفيسور “

خطفت الممثلة الأردنية نجوى نمري فيه الأنظار بأدائها التمثيلي وخضورها في المسلسل الإسباني الشهير”لا كاسا دي بابيل”، المعروف في المنطقة العربية باسم ” البروفيسور”، وتؤدي نجوى نمري دوراً محورياً بداية من الجزء الثالث حتى الجزء الرابع.

تجسد نجوى دور المحقّقة “أليشيا سييرا” التي تتسلم قضية السطوعلى بنك إسبانيا واحتياطي الذهب بقيادة عصابة (البروفيسور)

نجوى نمري (1972) هي ممثلة ومغنّية من أب أردني يُدعى كرم نمري وأم إسبانية، وتعيش في مدريد، ومتزوجة من المخرج دانيال كالبرسورو.

يذكر أن نجوى نمري أدّت دوراً مهما في فيلم “Salto al vacío”، من إخراج زوجها، بدأت حياتها المهنية مغنيةً مع مجموعات صغيرة، وفي عام 1996 أنشأت فرقتها مع المغني كارلوس جان تحت اسم “نجوى-جان”، وأطلقت عدّة ألبومات غنائية.