فاروق فلوكس يهاجم ناقدا فنيا شهيرا : ” بيكرهني أنا وإبني من زمان .. تاريخي أقدم منك “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 12:55 مساءً - شن الفنان المصري ” فاروق فلوكس ” هجوما حادا على الناقد الفني ” طارق الشناوي ” في تصريحات صحفية عقب هجوم الأخير عليه وإتهامه له بتزوير التاريخ بسبب رفض فلوكس الإنضمام إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح .

فوصف فاروق فلوكس تصرحات الشناوي ب ” التافهة ” وإنها لا أساس من الصحة .. وكشف إنه هو من رشح الفنان الراحل ” الضيف أحمد ” للإنضمام للفرقة وذلك بعد أن عرض عليه ذلك ولكنه لم يتمكن من المشاركة واعتذر بسبب الدراسة .

فقال : ” كنا معروفين في الجامعة أنا والضيف أحمد عبر المسرحيات الذى قمنا بها علي خشبة المسرح وذاع صيتها إلي حد كبير .. وفي الوقت ذاته حقق سمير غانم وجورج نجاحات وهم طلبة في جامعة الإسكندرية وذاع صيتهم أيضا ”

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وتابع : ” كنت ارتبط بصداقة معهم ثم فكروا في عمل فريق مكون من ثلاثة شباب هو ثلاثي أضواء المسرح وجاءوا لي عارضين علي فكرة انضمامي إليهم لكنني رفضت ” .

وأضاف فاروق فلوكس : ” خلال العام الذي شهد عرضهم كانت تلك هي الفرصة الأخيرة لي في إتمام دراستى بكلية الهندسة وبالتالى رشحت لهما الضيف بناء علي معرفتي به وموهبته ” .

وعن طارق الشناوي قال مهاجما إياه : ” تاريخي أقدم منك فأنت كنت رضيعا عندما كانت الفرقة في بدايتها .. طارق الشناوي بيكرهني أنا وابني أحمد فلوكس من زمان .. وأنا لست في حاجة إلى تزوير وقائع وتاريخي الفني أكبر من تلك المهاترات ” .