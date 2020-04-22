ريم البارودي : ” أنا عندي رد فعل غير متوقع “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 12:55 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” بتصريحات لها خلال تقديمها لحلقة من برنامجها ” شارع النهار” المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية .

تحدثت فيها عن جوانب من شخصيتها ودافعت عن نفسها ضد الانتقادات التي توجه إليه بسبب انفعالها في الردود على بعض المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

فقالت ريم البارودي إنها شخصية سهلة الإستفزاز ويمكن لأي شخص أن يستفزها بسهولة ولو بكلمة .

وتابعت : ” أنا شخص عصبي وببقى عايزة أخد حقي ودايما عندي رد فعل غير متوقع وبنسى إني ممثلة في الرد ” .

وأضافت : ” لما جيت من العمرة لقيت ناس كاتبة حاجات فرديت عليهم مسكتش وبلاقي اللي بيتكلموا دول أكونتات مزيفة على طول فبعمل بلوك ” .