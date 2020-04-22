شاهد.. سوزان نجم الدين بوصلة رقص في المطبخ

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 12:55 مساءً - أكدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ان العزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد جعلها تهتم اكثر بالمطبخ.

وظهرت سوزان نجم الدين في فيديو قصير، نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي تقول “قبل كورونا ما كان عندي وقت وما كنت اهتم بالمطبخ كنت حس اني عم ضيع وقتي بس بأزمة الكورونا صار احد اهتماماتي هو المطبخ”.

تابعت سوزان نجم الدين: “هلاء هيك صار مزاجي الطبخ” لتظهر بعدها وهي ترقص بالمطبخ واعدة متابعيها بمشاركة طريقة تحضير بعض الاكلات على هاشتاغ مطبخ سوزان.