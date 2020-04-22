أحمد مكي بمفاجأة جديدة في أحدث ظهور له

متابعة بتجــــــــرد: الفنان أحمد مكي من الفنانين الذين يغيبون فترات كبيرة عن التواصل مع جمهورهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم يعود للتواصل معهم بمفاجأة غريبة.

وآخر ما ظهر به مكي على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام” صورة نشرها ليهنئ بها جمهوره بمناسبة حلول أعياد الربيع وشم النسيم. وظهر مكي في أحدث إطلالة له حيث فاجأ متابعيه بتغيير لون لحيته للأحمر وظهر وهو يقف أمام بحيرة ماء.

يذكر أن الفنان أحمد مكي غاب عن منافسات رمضان الدرامية للعام الثاني على التوالي، إذ كان آخر عمل قدمه عام 2018، مسلسل “خلصانة بشياكة”، وشاركه فيه شيكو وهشام ماجد ودينا الشربيني.

وكان قد تعاقد على فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه كريم السبكي في أول تجربة كوميدية له، ليعود به إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب خمس سنوات منذ قدم فيلمه الأخير “سمير أبو النيل” عام 2015.

كما عرض الفترة الماضية مسرحية “حزلقوم”، ضمن فعاليات موسم الرياض، بطولة بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل‏‎.‎