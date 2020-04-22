محمد الشرنوبي يتحدث عن خطيبته ويكشف سبب تأجيل زفافهما

متابعة بتجــــــــــرد: قرر الفنان محمد الشرنوبي تأجيل حفل زفافه، على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، الذي كان من المقرر إقامته الشهر المقبل، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال النجم الشاب خلال لقاء له في برنامج on set في فقرة حول الأرقام والتواريخ: “اتعرفت على راندا الصيف الماضي صدفة في الساحل الشمالي، وبعدها حصل كلام بينا وبعدين حبينا بعض واتدبسنا”.

وأضاف: “10 ديسمبر يوم خطوبتنا، ولكن الفرح هنأجله عشان الظروف اللي إحنا فيها، هو كان المفروض الشهر الجاي، وما فيش تجمعات، ومش هينفع نعمله في ميعاده، هنأجله لحد ما القصة دي تخلص”.

يذكر أن الشرنربي احتفل بخطوبته في أجواء عائلية بسيطة، وتعد الخطبة الثالثة له بعدما ارتبط في السنوات الماضية بالمنتجة سارة الطباخ، ولمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.

من جهة ثانية، تعاقد الشرنوبي على مسلسل “ليه لأ” مع الفنانة أمينة خليل، ويقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة عليه.