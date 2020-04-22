محمد رمضان يستفز جمهوره من جديد بهذه الطريقة

متابعة بتجـــــــــرد: مازال الفنان محمد رمضان محافظاً على طريقته التي ابتدعها لاستفزاز الجمهور وزملائه في الوسط، حيث يعمد دائماً لإظهار فخامة سياراته ويتعمد أن يظهرها في كل صوره.

ونشر مؤخراً فيديو جديد من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الشخصى على “إنستغرام”، ظهر فيها وهو داخل سيارته الفارهة يستمع للأغنية الشهيرة “3 دقات” للمطرب “أبو” والتي كان قد غناها في الجولة الأولى من مهرجان الجونة، حيث يتواجد رمضان حالياً، وعلق على الصورة بقوله: “الجونة .. البحر الأحمر”.

وكان رمضان، قد طرح عبر “يوتيوب” الأغنية الكاملة لمسلسله الجديد “البرنس” الذي يقوم ببطولته في الموسم الرمضاني المقبل، وتحمل الأغنية اسم المسلسل.

وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي في العلاقات الأسرية، ويشارك محمد رمضان في بطولة المسلسل كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، ويعرض على شاشة dmc ويشارك به كضيف شرف سلوى عثمان، ورحاب الجمل‎.‎