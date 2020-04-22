إصابة فيفي عبده بعد مقلب رامز جلال.. هل تنوي مقاضاته؟

متابعة بتجــــــــــرد: تحدثت الفنانة فيفي عبده عن المقلب الذي تعرضت له خلال استضافتها في برنامج “رامز مجنون رسمي”، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل عبر شاشة قناة “mbc مصر”.

وعبرت النجمة المصرية أثناء بث مباشر على تطبيق “انستغرام”عن استيائها الشديد من المقلب وقالت: “هرفع قضية على رامز جلال، دا مجنون، مجنون رسمي بجد، اتكهربت كتير جدًا، حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وكان لازم أقول بحبك يا رامز على كرسي الاعتراف عشان متكهربش، أنا مبقيتش عارفة اسمع كويس زي الأول، دا كإنه بينتقم منه وعقاب”.

وأشارت إلى أن برنامجها “خلي بالك من فيفي” مكون من 60 حلقة منهم 30 حلقة في مصر و30 حلقة في المغرب، بالإضافة إلى وجود الفنانة المغربية زينب عيد كجزء أساسي من البرنامج.

وأضافت إنها غنت في البرنامج باللهجتين المغربية والمصرية بالتعاون مع الشاعر محمد البوغه، وهي سعيدة جداً بهذه التجربة، لا سيما وانها لم تقدم برنامج مقالب قبل ذلك.