قبل ساعات من طرحه.. منة فضالي تتبرأ من مسلسلها مع هيثم شاكر

متابعة بتجــــــــرد: في واقعة تعد الأولى من نوعها، تبرأت الفنانة منة فضالي من مسلسل “حب عمري” الذي تشارك في بطولته مع المطرب هيثم شاكر في أول بطولة مطلقة له، وذلك قبل طرحه بساعات على شاشات التلفزيون، إذ المعتاد التبرؤ من العمل أثناء أو بعد عرضه.

ووجهت منة رسالة لكل الصحافيين والإعلاميين تطلب منهم عدم التحدث معها عن مشاركتها في مسلسل “حب عمري”، وكتبت عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”: “رجاء من جميع الصحفيين والإعلاميين عدم التحدث معي عن مسلسل حب عمري نهائيا”.

وهي الجملة التي استغرب الجميع منها واعتبر البعض أنها تتبرأ من مشاركتها في المسلسل.

مسلسل “حب عمري” هو ثاني تجارب هيثم شاكر التلفزيونية بعد مشاركته في مسلسل “أرض جو” مع غادة عبد الرازق عام 2017، ويعرض على قناة روتانا دراما، ويشاركهما البطولة سهر الصايغ ومحمد عادل وأحمد كرارة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، إلى جانب من التشويق والإثارة.