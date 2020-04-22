فسحة أمل من معين شريف وسط أزمة كورونا

Apr 22, 2020
أطلق الفنان معين شريف أغنية جديدة بعنوان “بكرا أحلى” مستوحاة من الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
الأغنية قدمها معين بصوته الرائع وهي من كلمات مارسيل مدور، ألحان احمد بركات، توزيع هادي مسرة، وتريات مجد جريدي، تسجيل وماستيرينغ أنور مكاوي، والكليب وقعه المخرج عادل سرحان الذي أظهر “شريف” بلقطات بسيطة ممزوجة بمشاهد مليئة بالأمل.
الأغنية تتحدث عن واقع فُرض على العالم بأكمله، مرض اجتاح الأرض ليفرق الناس، ولكن غداً سيكونٍ أفضل وأجمل وستعود الأيام الجميلة بحسب كلمات الأغنية.
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