البلوغر حنين حسام في قبضة الأمن بعد اتهامها بالفجور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على البلوغر المصرية حنين حسام، وذلك على خلفية دعوات الكثيرين بمحاسبتها بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه عبر حسابها على تطبيق الـ"تيك توك"، صُنف على أنه إباحي ويدعو للفجور.

وشكّلت وزارة الداخلية المصرية فريق عمل للقبض على حنين حسام وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وعرضها على النيابة المختصة.

وجاء في بيان للنيابة العامة: "أمر النائب العام بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها".

وانتهت التحقيقات مع حنين حسام إلى حجزها على ذمة ما نُسب إليها على أن يتم استئناف التحقيقات اليوم، وقالت النيابة العامة في بيانها الذي بثته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "النيابة العامة تأمر بحجز المتهمة حنين حسام عبد القادر وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر".

وأضاف البيان أن هذا الحجز يأتي "بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجرى التحريات".

وأصبح اسم حنين حسام الطالبة بالفرقة الثانية في كلية الآثار بجامعة القاهرة في مصر حديث رواد التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع فيديو لها عبر السوشال ميديا تطالب الفتيات ممن سنهن أكبر من 18 عاما إلى فتح تطبيق التيك توك والتحدث مع "الجنس الآخر" في مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3 آلاف دولار، وذلك عبر تطبيق جديد يسمي "وكالة لايكي".

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وتحدث رواد تويتر أيضًا عن قرار القبض عليها وحجزها حيث تباينت ردود الفعل بين كون ما يحدث معها أمرا جيدا كونها روّجت فكرا لا يليق مع التقاليد بينما قال البعض إنها ضحية ونتاج لمجتمع يشهد الكثير من السلبيات وأعلنوا تضامنهم معها ورفضوا دعوات فصلها من كليتها.

وقال مغرد: "بعد قرار حبسها أنا مبسوط جدًا لإن دي كانت هتدمر جيل بنات كامل حرفيًا عارف يعني إيه تقول لأختك وأختي واخواتنا كلنا أنا عارفة ظروفكوا المادية الوحشة فعشان كدة هاشغلكوا معايا تفتحوا كاميرات لرجالة بمقابل مادي من 36 دولا ل 3000دولار #حنين_حسام".

وأضافت أخرى: "أنا مش بحب أتكلم في الحاجات دي بس حنين حسام أقل إنها تترفض من الكلية ويضيع مستقبلها علشان حاجة مش هتقارن بفساد بعض الحكام وأي حد مش متعاطف معاها خنزير بصراحة #حنين_حسام".

وتابع مغرد: "#حنين_حسام ماهي إلا إفراز عفن وطبيعي جدًا لطفح طرنش مجاري ما يسمي بالتيك توك واللي هو مرتع للدعارة المقنعة وفلسفة ال*****ومحاولة غسيل دماغ جيل أغلبه عنده استعداد وسهل استغلاله، الموضوع بدأ بأسطورة السرسجية وتصديره للمشهد بالقوة والدراع ومش هينتهي أبدًا بالتيك توك..ولسه".

وقالت مغردة أخرى: "مشكلة #حنين_حسام اللي الدنيا كلها بتتكلم عنها بتبين قد أيه إحنا مجتمع ضايع ومبقاش عندنا حياء ولا احترام .. بس ده مش منها بس ده من مؤسسة تعليمية فشلة منجحتش إنها تعلم طلابها يعني إيه احترام أو حتى أب يختزي من اللي بنته عملته لأ بالعكس شايف أنه عادي وبيدافع عنها حاجة حقيقي مغزية".

وتملك حنين حسام على حسابها في "تيك توك"، عددا كبيرا من المتابعين، من جميع أنحاء الوطن العربي، وتم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بها على نطاق واسع منذ أسابيع، قبل أن تنشر الفيديو الأخير الذي دفع المحامين لتقديم بلاغات ضدها.