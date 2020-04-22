ابن هبة الدري "ضائع" بين جنسية والديه.. والجمهور: حيرتونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلت الفنانة المصرية المُقيمة في الكويت هبة الدري، على جمهورها من خلال خاصية البث المباشر عبر حسابها في إنستغرام، إلى جانب زوجها وابنها.

وخلال البث وجهت إحدى المتابعات سؤالاً حول جنسية زوج الدري، وحول ما إذا كانت أصوله تعود إلى الهندية، لتؤكد الفنانة أنه كويتي الجنسية وهي مصرية الجنسية، ليتدخل ابنها بالأمر ويقول العكس، وهو الأمر الذي دفع الفنانة للإشارة إلى أن الأمور اختلطت عند ابنها ليعلق الجمهور "حيرتونا"، فيما اعتبر الكثير من متابعي هبة أن سؤال المتابعة غريب لا سيّما أن زوج الدري فنان معروف في الكويت.

وتفاعل الجمهور مع الأمر، مُعلقين أنه لا عيب بأن يكون من الجنسية الهندية، وأن أسئلة البعض حول الجنسيات نوع من أنواع العنصرية، لا سيّما أن الدري تتحدث بشكل مستمر عن أنها مصرية، إلا أنها عُرفت من خلال الدراما الخليجية، ولفت ابنها الأنظار وأكد الجمهور أنه قريب الشبه من والدته أكثر من والده.

وبسؤالٍ آخر حول عمر الدري عند زواجها أجابت بأنها كانت بعمر الـ 30 وأن زواجها مستمرٌ منذ 7 سنوات، أي أن عمرها حاليًا 37 عامًا، وشكك البعض بهذا الأمر معتبرين أنها قد تكون بعمر الـ 40، وفي المقابل وصف الجمهور عائلة الدري بالجميلة والمليئة بالحيوية، والبعيدة عن الاستعراض.

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يُذكر أن هبة الدري هي فنانة اشتهرت في الدراما الكويتية، من مواليد عام 1982، بدأت مشوارها الفني بسن صغيرة وذلك عام 1996 في مسرحية عالمكشوف وكانت مشاركتها بأدوار صغيرة، وذلك إلى أن شاركت في مسلسل القرار الأخير حيث بدأت تأخذ أدوارا كبيرة وحققت خلالها نجاحا.

وعن حياتها الشخصية أعلنت الدري، عن زواجها من الممثل نواف العلي في ديسمبر 2012، وفي يناير 2014 أنجبت ابنهما الأول بدر، وفي 28 نوفمبر 2017 أنجبت ابنهما الثاني فهد.

وشاركت الفنانة المصرية بعدد من الأدوار الناجحة في الدراما الكويتية من أبرزها دارت الأيام، ثمن عمري، شر النفوس، كحل أسود قلب أبيض، وفي الموسم الماضي شاركت في عملين هما حدود الشر بدور مريم، وإفراج مشروط، ومن المقرر أن تشارك في الموسم الحالي بعملين أيضًا وهما سبع أبواب بدور عفرة إلى جانب سعد فرج وزهرة الخرجي، ومسلسل عافك الخاطر بدور ندى.