إليسا تُؤكِّد أنّها صارت تُعدّ الطعام وتشتغل في البيت بعد أن كان منزلها فندقًا

وجَّهت الفنانة اللبنانية إليسا، الشكر للجيش الأبيض بكل أنحاء العالم، مطالبة بأن تتم حمايتهم لأنهم يقفون في الصفوف الأمامية لحماية الجميع من فيروس "كورونا".وأكدت إليسا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنها تؤمن دائما بنظرية المؤامرة ومن رأيها الشخصي أن أزمة كورونا وراءها هدف سياسي، معقبة: "علاج الفيروس موجود وسيظهر قريبًا".

وقالت إليسا إنها قامت بإطلاق أغنية "هنغني كمان وكمان" خلال العزل المنزلي ضمن ألبوم لها لكي تبث البهجة والطاقة الإيجابية بين الناس، ولأنها رأت أن كلمات الأغنية معبرة للغاية عن ظروف العالم في التعامل مع كورونا، داعية جمهورها إلى التأقلم مع الوضع الحالي.

وأكدت إليسا أن كورونا أجبرتها على دخول المطبخ الذي لم تكن تدخله سابقا، وأنها حضرت بعض الأطباق بنفسها لأول مرة مثل السباغيتي والكنوا مع البندورة معلقة: "صرت أطبخ، وأقوم بالأعمال المنزلية وصرت اعرف شوفي ببيتي"، وعن يومياتها خلال الحجر، قالت إليسا إنها تستيقظ مبكرا وتتحدث إلى أصدقائها ومن ثم تباشر ممارسة رياضتها ولاحقا تأخذ كلبتها بنزهة صغيرة، وفي بعض الأوقات تذهب لزيارة والدتها للاطمئنان عليها لكن بحذر ومن بعيد.

وأوضحت إليسا أنها كمواطنة لبنانية تعودت على ظروف الحرب لذلك فترة الحظر المنزلي تعتبر عادية بالنسبة لها، مطالبة جمهورها بتفادي الاكتئاب لأن فترة كورونا تعتبر مؤقتة يمر بها العالم كله، وعن ظهور هيفاء وهبي معها خلال أغنيتها الجديدة، قالت إنها من اختارتها بالأخص لطبيعة شخصيتها المحبوبة للجمهور، وحددت أن يكون الظهور بملابس المنزل لتشجيع الجمهور على الالتزام بالعزل المنزلي، وأشارت إليسا إلى أن علاقتها مؤخرا بهيفاء جيدة جدا، وأن هيفاء وافقت فورا على الظهور معها بالأغنية دون التدقيق بالتفاصيل.

وقالت الفنانة اللبنانية إن كورونا والعزل المنزلي الذي جاء على إثر انتشار الفيروس، استطاع إخراج الجيد والسيئ من الأشخاص، مؤكدة أن كثيرين أخرجوا السيء من شخصياتهم خلال هذه الفترة الصعبة.

وتظهر إليسا في الفيديو وهي تتحدث إلى وهبي عبر الـ"Video Call" بينما ترتدي الفنانتان البيجاما، وكل واحدة منهما في منزلها، وتبدأ إليسا بالطلب من هيفاء أن تسمع أغنيتها الجديدة قبل أن تبدأ بالغناء.

وتحدثت الفنانة اللبنانية إليسا بعد صدور أغنيتها "هنغني كمان وكمان" للنور، موضحةً أنها سجلت هذه الأغنية من شهر فبراير الماضي وقبل أن ينتشر فيروس كورونا في دول العالم هكذا، وأشارت إلى أن الأغنية كان من المقرر طرحها للجمهور في شهر رمضان المقبل، إلا أنها غيرت رأيها وطرحتها في هذه الأيام.

وتابعت في تصريحات متلفزة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "بي بي سي عربي" أن فكرة الأغنية حضرت لذهنها عندما كانت تسمع أغاني ألبومها الجديد بالمنزل لمراجعتها وتغيير ما يلزم تمهيدا لطرحه، منوهةً إلى أنها كانت تسمع هذه الأغنية وهي تضع كريمات على وجهها.

وأضافت إليسا: "جاءت فكرة برأسي فاتصلت بسالم الهندي المدير التنفيذي لـ"روتانا" وطوني سمعان مدير الشؤون الفنية بروتانا وشرحتها لهم وقلتلهم بدي نزل هنغني كمان وكمان وأني أريد تقديم فكرة فيديو ريلكس طبعًا القرار إلي بس أعلمتهم".

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