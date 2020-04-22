منصة "viu" تعلن عن إنتاجاتها الأصلية خلال موسم رمضان 2020

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت "فيو" منصة البث الترفيهي التابعة لمجموعة "بي سي سي دبليو" العالمية مع أكثر من 41 مليون مستخدم شهريًا، عن طرح خمسة مسلسلات من إنتاجات "فيو" الأصلية في رمضان، حيث ستتضمن السلسلة قصصاً محلية غير تقليدية وفريدة من نوعها مع إنتاج بجودة عالمية، وببطولة أهم النجوم العرب.

وتشمل قائمة الإنتاجات الأصلية مسلسلات "سلطانة المعز"، و"شاهد عيان"، و"جمع سالم"، و"الخوابي"، و"رياح السموم". كما سيتم بث المسلسلات حصرياً على منصة "فيو" طوال الشهر الكريم. بوتقع حلقة يومياً.

وبهذا الصدد، قال وسام قطان نائب الرئيس لشؤون المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ": "نحرص على صناعة محتوى غير تقليدي من إنتاجات "فيو" الأصلية يجذب اهتمام كافة التفضيلات بما فيهم جيل الشباب، الذي يسلط على مجموعة من القضايا المختلفة في المجتمع بما فيها قضايا تمكين المرأة، استكشاف الذات والمغامرة، بالإضافة الى العديد من المواضيع المختلفة".

ومن بين النجوم العرب الذين سيظهرون ضمن إنتاجات "فيو" الأصلية الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسل "سلطانة المعز". وذلك بعد بطولتها في مسلسل "حدوتة مرة"، الذي يعتبر واحداً من أفضل المسلسلات أداء التي عرضت على منصة "فيو" في عام 2019.

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كما يعود الممثل المصري الشهير حسن الرداد، المعروف بأدواره الكوميدية، بالإضافة إلى ظهوره في العديد من المسلسلات الشهيرة في الوطن العربي، إلى منصة "فيو" بأول مسلسل درامي تشويقي له، إلى جانب النجمة هناء شيحة، حيث سيتشاركان الرداد وشيحة بطولة مسلسل "شاهد عيان".

ومن المقرر أن تطل الممثلة المصرية زينة على جمهورها في مسلسل "جمع سالم"، شاركت زينة في عدد كبير من المسلسلات الرمضانية الشهيرة منذ أول ظهور لها في عام 1995.

ولاقت إنتاجات "فيو" الأصلية في المواسم السابقة إقبالاً كبيراً نظراً للمحتوى الترفيهي المتنوع، حيث نال مسلسل "زودياك من إنتاجات "فيو" الأصلية، العديد من الجوائز خلال حفل جوائز "كأس انرجي للدراما 2019". كما حصلت إنتاجات "فيو" الأصلية جائزة أفضل الإنتاجات للسنة الثانية على التوالي خلال جوائز "برودكاست برو 2019". بالإضافة الى جائزة أفضل منصة خلال حفل جوائز "ديجيتال ستوديو 2019".

لمحة عن منصة "فيو"

تُعد "فيو" منصة بث ترفيهي رائدة في المنطقة تتولى إدارتها مجموعة "بي سي سي دبليو ميديا"، والتي تقدم خدماتها ضمن 16 سوقاً وتتضمن: هونج كونج وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وميانمار في آسيا، إلى جانب دول جنوب إفريقيا والشرق الأوسط مثل البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتتبع منصة "فيو" استراتيجية المحتوى المدعوم بالإعلان واستراتيجية الاشتراك المتميز، كما تقدم محتوىً متميز يغطي عدة أنواع فنية من أفضل مزودي المحتوى متوفر مع الترجمة باللغة المحلية، بالإضافة إلى إنتاج مسلسلات أصلية بموجب مبادرة سلسلة الإنتاجات الأصلية للمنصة.

وتتيح المنصة للمشتركين أشهر الأعمال الحالية مع ميزات البث والتحميل وواجهات مستخدم مخصصة وفق المنطقة. وبفضل تقنية التحويل التواؤمي الديناميكية، تتمكن منصة "فيو" من توفير تجربة مشاهدة مميزة بغض النظر عن حالة الجهاز أو الشبكة.

يمكن الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق "فيو" المتوفر مجاناً على "آبل ستور" و"جوجل بلاي" على الأجهزة المتصلة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وبعض أجهزة التلفاز الذكية وعلى الإنترنت عبر الموقع الرسمي www.viu.com.