بيبي فيس يكشف: مايكل جاكسون وقع في حب هالي بيري وقوبل بالرفض

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"الخليج 365" من بيروت: كشف المغني وكاتب الأغاني الأميركي "بيبي فيس" أن نجم البوب الراحل "مايكل جاكسون" أراد مواعدة الممثلة الأميركية "هالي بيري"، إلَّا أن الأخيرة رفضت العرض.

وجاء ذلك إثناء ظهوره في بث مباشر برفقة زميله المنتج "تيدي رايلي" عبر موقع "إنستغرام" يوم الإثنين الماضي.

ووفقًا للموسيقي، كان "مايكل جاكسون" يكن مشاعرَ إعجاب للممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، وقال: "هل تعلم، الحديث عن مايكل جاكسون يذكرني بقصة حقيقية ممتعة"، وتابع "ذات مرة ، اتصل بي مايكل وسألني إذا ما كنت أعرف هالي بيري".

واستطرد قائلًا: "هل يمكنك أن تقدم لي معروفًا؟ أريدك أن تتصل بها لأنني أريد الخروج معها في موعد".

وأضاف أنه تواصل مع وكيل أعمالها الذي بدا في حالة ذهول، إلَّا أن "بيري" رفضت العرض.

وتابع "بيبي فيس"، الذي أنتج العديد من أغاني "مايكل" الناجحة: "لا يمكنني إخبارك بما قالت، لكني أتخيل أنه شيء من هذا القبيل:" أتعلم ، ماذا تعرف عن الحب؟ ما الذي يمكن أن تعرفه عن الحب؟".

قد يدرك بعضكم أن الجزء الأخير من كلامه كان اقتباسًا من فيلم Boomerang، حيث لعبت "بيري" دور أنجيلا.

ومع رفض "بيري" مواعدة "مايكل"، واعد في نهاية المطاف نجمات أمثال "ليزا ماري بريسلي" و"بروك شيلدز".